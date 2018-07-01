關稅開始侵蝕美國消費者信心，短期通膨預期創近四年新高

進入 2018 年，美國消費者的態度持續受雙重因素影響。川普政府的減稅政策讓美國家庭收入切實增長，消費者信心大增，但對進口產品徵收關稅開始令美國人對未來經濟狀況感到擔憂。

周五美國密歇根大學公布的消費者信心終值數據，重點突出了消費者信心下滑和樂觀情緒回落的速度可能遠超預期，應被視為美國經濟前景的警示信號之一。

據統計，美國 6 月密歇根大學消費者信心指數終值為 98.2，遜於預期的 99 和初值 99.3，略高於 5 月終值 98。此前 6 月初值曾創三個月新高。

這一指數在今年以來呈波動趨勢。3 月終值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高，但 4 月初值創 2016 年 10 月以來最深環比降幅，當年的 11 月才舉行美國總統大選見證川普入主白宮。不過，2018 年至今的均值接近 98.9，創 2000 年獲得 107.6 的年度均值紀錄以來最高。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 6 月終值為 116.5，遜於曾創下 2000 年以來第二高位的初值 117.9，但高於 5 月終值 111.8。反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數終值為 86.3，創五個月新低，遜於初值 87.4 和 5 月終值 89.1，反映出對整體經濟的前景更不樂觀。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。1 年通膨預期終值為 3%，創 2014 年 8 月以來新高，高於初值 2.90% 和 5 月終值 2.80%。5 年通膨預期終值為 2.60%，與初值持平，高於 5 月終值 2.50%。

美國密歇根大學消費調查主管 Richard Curtin 表示，6 月的終值結果與初值一樣喜憂參半。消費者現況指數在連跌兩個月後企穩回升，預期指數卻在三個月首漲後掉頭回落。對短期通膨快速提升的預期很強，主要是能源價格提升和美國關稅政策的共同作用。

6 月整體消費者信心終值，之所以與 5 月終值相差不大（僅為 0.2 個點），大部分由於美國家庭擔心未來貿易關繫緊張，會對價格和國內經濟增速產生影響。但這一終值仍處於周期高位，因為美國消費者對就業與收入增幅信心堅韌，預計未來一年失業率還會小幅回落。

不過，雖然更多美國人預計未來一年的利率會上漲，符合對聯準會持續升息的預期，這部分人基本都對長期美國經濟增速存在溫和回落的判斷。

密歇根大學還特別附上了對美國關稅政策轉向貿易保護主義的問卷調查。有 1/4 的受訪者（占比 26%）主動提起了附加關稅對美國經濟的潛在影響，其中大部分（占比 21%）認為是負面影響。而且有 2/3 的消費者認為，與更多國家開展更廣泛的自由貿易，是對美國經濟利多的事情。

Curtin 指出，這說明消費者秉持的信念是，與他國開展貿易，將增加本國人的商品選擇範圍，售價也會降低。而主動提到關稅有損國內經濟的人，首要擔心就是未來經濟增速會下行，並且通膨會上漲。這部分人的預期指數較沒有提到關稅人低了 22.7 個點，預期的通膨也高出 0.3%。

密歇根大學表示，附加關稅可能對美國 GDP 很小一部分有直接衝擊，但負面影響很可能快速泛化，並觸發消費者信心和樂觀情緒的廣泛下滑。目前消費者對更高關稅的判斷自然會變動，但體驗到價格切實變動和感受到僱傭狀況變化時，信心受損的時點和規模可能快速展現。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。密歇根大學通常每月兩次對 500 位美國消費者的態度進行調查，內容涉及對未來的經濟展望，包括個人財務、通膨、失業率、政府政策和利率走勢等。

數據發布後，美元指數漲幅收窄，但仍維持 94.82 的多月高位。

『新聞來源／華爾街見聞』