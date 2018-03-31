長榮航將引進24架787夢幻機隊 擬招募140名機師 不懼星宇航空搶人

長榮航空 (2618) 總經理孫嘉明表示，長榮航空從今年起至 2022 年預計引進 24 架 787 夢幻機隊，因應新機隊所需，長榮航空也積極徵才，其中機師方面一直都有招募，預計招募約 140 名左右；不過今年長榮航空客機交機只有 2 架，目前評估，空服員人數符合機隊，今年並未有招募空服員計畫，不過地勤部分不排除會再招募。至於是否擔心前長榮航空董事長張國煒創辦的星宇航空挖角人才？孫嘉明表示，長榮航空員工福利完善，對於訓練、養成和升遷都有完整規劃，對於航空業人才流動以平常心看待。截至 2017 年長榮航共有 78 架飛機，其中 31 架為自有，47 架為租賃，客機平均機齡為 4.2 年；其中長程航線使用的 777-300ER 共有 34 架 (其中 20 架自有，14 架租賃)，飛航兩岸、東北亞和東南亞的 A330 有 12 架(其中 A330-300 有 9 架為租賃，A330-200 有 3 架為自有)，A321-200 有 24 架都為租賃；ATR72-600 有 2 架皆為自有，777F(貨機) 一架為自有，747-400F(貨機)有 5 架皆為自有。



根據長榮航空機隊規劃，今年將引進 2 架 787-9，3 架 777F(貨機)，汰換處份 3 架 747-400F(貨機)，明 (2019) 年將引進 2 架 787-9，4 架 787-10，一架 777F(貨機)，汰換處份 2 架 747-400F(貨機)，2020-2022 年引進 16 架 787-10，汰換處份 1 架 777-300ER。



此外，針對廉價航空近期傳出跨入長程航線趨勢，是否威脅長榮航營運？孫嘉明表示，廉航試圖跨入長程航線很早以前就有，不過現在因為機型改善、油價相對較低，因此提高廉航跨入長程航線的競爭，不過孫嘉明指出，長程線因為還有轉機接駁等網路佈建等後續問題，整體來看，目前還不至於構成問題。



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