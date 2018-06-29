停工雖衝擊營收但並未掉單 毅嘉今年營運逐季增溫趨勢不變

毅嘉 (2402-TW) 今 (29) 日召開重大訊息說明記者會，總經理孫永祥坦言，蘇州廠因環保議題造成停工的確有管理上的疏失，但並沒有私設管線的問題，且已全面進行整改完成，6、7 月營收有影響，不過並未掉單，只是訂單往後遞延，對全年營運沒有影響，今年仍看好可望逐季增溫。

毅嘉蘇州廠因遭環保團體檢舉排放廢水影響環境，且違反環保法規，遭蘇州環保局要求進行整改，孫永祥指出，並沒有所謂的私設管線的問題，趁著這次的整改，已把管線全數更換，至於洩漏的部分，的確是有管理上的疏失，也用最嚴謹的態度進行改善。

針對環保團體指控小米供應商造反環保法規一事，孫永祥澄清，小米 20 多家供應鏈中，毅嘉並不是直接的供應鏈；對於因停工造成的產能損失，已調派產線支援。

他表示，目前中國中山廠以機構件的生產為主，蘇州廠則是部分機構件及軟板，目前只能由台灣廠的產線來調度支援，同時也跟客戶溝通調整交期，因此雖然蘇州廠停工，但對訂單並沒有影響，只是訂單視不同客戶有不同的時間延後，並未掉單。

他表示，6 月、7 月的營收雖有影響，但只要復工，生產線約半天時間就可恢復，目前也沒有缺工的問題，至於何時可復工，則要再溝通，但預估最慢也大概是 7 月中。

毅嘉今年第 1 季受傳統淡季影響，單季自結合併營收 15.93 億元，季減 17.58%，年增 8%，營業損失 0.74 億元，因美元部位大幅貶值，匯兌損失約 0.61 億元，稅前虧損失 1.24 億元，稅後虧損 1.08 億元，每股虧損 0.35 元；自結 4 月稅前盈餘 1800 萬元，本期淨利 1600 萬元，每股純益 0.05 元。

毅嘉 5 月營收主要動能來自客戶訂單增溫，6、7 月可能受到蘇州廠停工影響，但只是訂單延後，預期新機放量拉貨動能仍將延續，在訂單及產能提升效益下，整體營收與獲利表現，都可望逐季攀升。

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