毅嘉蘇州廠無預警停工 影響6月銷售額1成 估7月中復工

毅嘉 (2402-TW) 今 (29) 日召開重大訊息說明記者會，總經理孫永祥說明昨 (28) 日蘇州廠無預警全面停工事宜，他表示，目前正在積極與蘇州環保局溝通，盡速完成復工申請，相關產能已調度台灣廠支援，預估約影響 6 月蘇州廠原銷售預算金額 10%，7 月情況還要看實際天數決定，依據責令停產整治決定書初步評估，可能在 7 月 9-16 日期間完成復工。

毅嘉指出，重要子公司毅嘉蘇州廠在今年 5 月 23 日到 6 月 27 日期間，因環保議題受蘇州環保局稽查，影響 C 棟鍍銅車間及蝕刻車間 2 個車間部分產線隔離停工，已立即調度其他產線因應。

毅嘉表示，已在 6 月 10 日完成整改工程，且提報蘇州環保局待完成核備，評估對集團整體營運並無重大影響；但在 6 月 28 日因蘇州環保局再度要求落實停工整改命令，目前正與蘇州環保局積極溝通，盡速完成復工申請。

孫永祥表示，目前停工時間未確定，還有待蘇州環保局通知，但依據責令停產整治決定書初步評估，可能在 7 月 9-16 日期間完成復工。

他指出，蘇州廠區平均月營收金額約 5 億元，約占集團總營收 80%，對 6 月營收影響約為原銷售預算金額的 10%，對 7 月營收影響須視實際停工的天數而定。

孫永祥表示，正與蘇州環保局積極溝通釐清，爭取即時復工，且調度其他產線因應，希望把對公司生產、業務及客戶的影響降到最低。

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