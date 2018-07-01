世足賽16強銀行搶消金電金業務球衣足球贈品大PK

2018 俄羅斯世界盃足球賽小組賽正式進入 16 強，今（2018）年除了賽事屢爆冷門引發話題外，各類運動商機不斷，銀行業者也布局消金、電金業務，祭出客戶刷卡消費、下載銀行 app 預測賽事，就贈國際足總（FIFA）聯名飲料或運動包、抽世界盃冠軍隊伍球衣等

2018 世足賽 16 強正式出爐，A 組由烏拉圭、俄羅斯晉級；B 組由西班牙、葡萄牙晉級；C 組法國、丹麥；Ｄ組克羅埃西亞、阿根廷；Ｅ組是巴西、瑞士；Ｆ組瑞典、墨西哥；Ｇ組英國、比利時；Ｈ組日本、哥倫比亞。16 強也將於 6 月 30 日晚間 10 點由法國跟阿根廷隊交手揭開序幕。

今年世足賽除了賽事屢爆冷門引發話題外，各類運動商機不斷，預計本屆賽事轉播、門票收入、贊助等，有望為 FIFA 帶來 60 億美元營收，較上屆增加 25%

台灣各產業也乘勢卡位世足商機，銀行業者即布局消金、電金業務，祭出客戶刷卡消費、下載銀行 app 預測賽事，就贈 FIFA 聯名飲料或運動包、抽世界盃冠軍隊伍球衣。中華電信 MOD 世足專區收看人數已突破 325 萬人次，超商業者推出杯緣子世足杯、百貨業者則強打聯名商品或預測冠軍隊伍抽禮券等，讓全民瘋世足還能享好禮。

永豐銀行也祭出優惠搶商機，持悠遊 HiCard 消費滿額，即贈可樂 FIFA 紀念瓶、運動毛巾或鞋袋收納包，鼓勵卡友一同到戶外運動，響應足球熱。

由於今年世足賽有超過 6 成以上的賽事在台灣時間晚間 11 點開踢，看準民眾熬夜瘋世足的商機，各大餐飲業者積極搶占市場，銀行也推出多項刷卡優惠，台新銀行祭出在指定餐廳刷卡消費，就有機會將今年世足賽官方指定足球「Telstar 18」帶回家，指定餐廳外送也可享優惠，宵夜限定時段訂餐還能免服務費等。

銀行也攜手通路齊推優惠，上海商銀只要在頂好超市刷聯名卡消費贈 0.5% 回饋，消費滿額贈世足強國旅遊抵用券；國泰世華銀在 7-ELEVEn 刷 KOKO iCash 卡消費贈 5% 回饋，國際啤酒節活動滿額可加價購「杯緣子瘋世足紀念杯」；持永豐卡在美廉社周日消費滿額贈百元刷卡金，世足周邊商品滿額贈可樂果；中信銀行則是周一至周五在全聯刷 Line pay 卡通聯名卡滿額贈紅利百點，日用品消費滿 200 元，可加價購 HELLO KITTY 足球聯萌餐碗組。

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