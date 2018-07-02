信用卡達人推薦新鮮人三大神卡 現金回饋助攻理財

6 月畢業季已過，許多新鮮人即將投入職場，在薪水有限、很多必要開支又躲不掉的情況下，新一代理財族觀念已有所改變，擁有超過 400 張信用卡的理財達人寶可孟就強調，掌握不同信用卡強項與優惠活動，小錢也能花出大效益，特別針對想要辦人生中第一張信用卡的新鮮人，推薦好入門的三張神卡，以現金回饋優勢，讓新鮮人踏出信用卡理財的第一步。

現金回饋網 ShopBack 表示，有別於過去認為只要少花錢，就能存錢的觀念不同，現在的小資族除了會透過網路收集各種優惠資訊外，也懂得善用不同工具，有效運用每一塊錢，創造出最大效益。以信用卡來說，只要善用不同信用卡的優惠活動，還可能創造出「花一塊賺五毛」的效果，成為小資理財的重要一環。

寶可孟表示，新鮮人辦信用卡最重要的還是先培養良好的消費習慣，才不會養成預支消費的不良習慣。因此針對初入社會，或是還沒有三個月薪轉證明的新鮮人，他推薦可以先從「數位簽帳卡」入門，雖然簽帳卡的限制是戶頭裡有多少錢才能刷多少，但一來可以先養成良好的消費習慣，二來是現在許多市面上的簽帳卡也都有現金回饋，優惠折扣也不見得比信用卡差。

他舉例，像是王道銀行推出的簽帳卡，現金回饋無上限，國內有 1.5%，海外也有 2.3%。如果平常像是採買衛生紙、生活用品都仰賴網路購物的話，也可以考慮像是國泰 koko combo 卡，網路消費現金回饋 5%，雖然有回饋上限 300 元，但換算下來一個月大約刷 6000 元才會超過上限，對於剛出社會的新鮮人來說，應該已經綽綽有餘。或是像是台新 Richart 簽帳金融卡，也有網路 1% 的回饋現金，如果是申辦 Richart 信用卡再指定扣款帳戶的話，網路消費最高可以回饋到 3.5%。

ShopBack 強調，花錢容易賺錢難，新一代的小資理財族更應該善用網路資訊，為自己省下辛苦錢，除了利用各家銀行推出的現金回饋卡之外，也可以配合不同商家跟信用卡的促刷活動，像是 Yahoo! 奇摩購物中心除了自己的聯名卡外，也會配合不同銀行業者做促刷活動，不定期推出指定銀行刷多少、就送購物金的活動。

ShopBack 進一步表示，除了信用卡搭配不同電商平台外，現在已經有不少網路購物族，懂得再搭配現金回饋網血拼，不只可以獲得信用卡回饋，還可以再多賺一筆額外的「無上限」現金回饋！像是 ShopBack 網，就有指定店家刷卡享有限時加碼的現金回饋，例如 Nike 的 10% 回饋、樂天市場限時 8% 回饋等。

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