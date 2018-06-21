雲品斥近8億元購入君品酒店 營運版圖訂下3方向

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 繼去年併入頤品大飯店新店北新館和桃園民生館後，今 (21) 日召開董事會並由董事長盛治仁宣布將以 7.8 億元購入君品酒店，將提請臨時股東會討論，一旦通過，營收將自 10 月 1 日起合併納入雲品，正以頂級度假飯店、五星商務酒店和館外大型宴會廳三面向定位建構雲品事業版圖。

盛治仁表示，基於營運績效和競爭力的提升併入君品酒店，尤其館內有米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」和精緻奢華的「雲軒西餐廳」，可為雲品增添餐飲成長動能。

據觀光局統計，君品酒店台北近 5 年營收平均為 10-11 億元，客房和餐飲收入占比約為 4 比 6，住房率近 5 年平均為 81%，住客國籍以港澳最多，其次為日本遊客。

雲品目前事業體涵蓋雲品溫泉酒店日月潭、頤品大飯店新莊晶冠館、頤品大飯店桃園民生館，以及頤品大飯店新店北新館，對於併購雲朗觀光集團旗下的君品飯店事業，盛治仁認為，主要是著眼在目前是與同業區隔的最佳市場切入點。

雲品也指出，由於第 2 季是傳統淡季，且品花苑於 5 月中起停業改裝，導致營收受影響，預計影響將持續到第 3 季，但獲利僅受小幅衝擊。

雲品強調，第 4 季併入君品酒店後，再加上全新品牌「頤璽」於 10 月開出，後市業績可期，未來更不排除繼續納入其他雲朗旗下的國內外飯店事業、或是市場上合適的併購標的，將考量人口腹地、地區互補性，以及對營運貢獻度高的餐飲據點持續擴展。