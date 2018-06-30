〈觀察〉公司法修法 大同恐面臨更劇烈經營權爭奪戰

公司法正在立法院審議中，爭議條款包括「大同條款」、「SOGO 條款」、「法人董事」等保留到 7/6 再戰，如果公司法照政院版修正通過，持股過半股東就可以自行召集股東臨時會，百年的大同 (2371-TW) 恐將面臨更嚴酷的經營權爭奪戰，這一次市場派積極準備，展現勢在必得的強烈企圖。

從大同甫落幕的股東會來看，市場派僅是小試身手，但也透露出了，市場派的持股似乎遠超過公司派的訊息，保守估計，以三圓建設董事長王光祥父子所持有的逾 10% 股權，加上其他大股東的持股推算，合計約持有大同超過 35%，如果再加上鄭文逸姪女鄭佳佳、新大同及欣同等市場派持股，保守估算市場派約有 40% 以上持股，較大同派可掌控的 20% 還高。

公司法的修法正在進行中，大同條款將是攸關邁入百年企業的大同經營權是否易主的重要條款，經濟部修法新增，持股過半股東就可自行召集股東臨時會，引發工商團體的反對聲浪，認為應有配套措施，否則市場派只要集結過半的股權就可隨時召開股東臨時會、改選董事，對經營權穩定及其他股東權益恐都有影響。

以目前大同市場派持股逾 4 成的態勢來看，一旦公司法照原新增條款通過，大同在年底恐將還有一次更嚴酷的經營權保衛戰。

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