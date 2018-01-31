〈飯店拚升級搶人才〉雲品開今年第一槍 Q1啟動基層儲備幹部招募

飯店餐飲業者雲品國際 (2748-TW) 今 (31) 日宣布，因應來客量增加和服務品質的升級，第 1 季預計要招募 20 名「基層儲備幹部」，以日月潭雲品溫泉酒店為招募標的。

雲品指出，儲備幹部將多方面學習餐飲服務、飯店管理甚至商務型飯店和休閒度假飯店的不同經營管理模式，基層儲備幹部通過培訓後，可依照職工意願分發館別，相當於 2 年期滿就有機會晉升至主任階級成為初階幹部，並依照員工自主的興趣和意願，在工作上適性發展。

雲品此次招基層儲備幹部，主要是瞄準想要轉換領域的上班族或是願意跨館別輪調的雲朗觀光集團基層員工，不論是外部人才或內部員工將透過 2 年的培訓計畫。

雲品董事長盛治仁強調，面對觀光產業大環境的不確定性，台灣飯店業在人力資源上應逐漸轉向「精」而不在「量」，因此對外網羅對飯店業有熱忱的菁英人才，希望將雲朗及雲品的五星級服務 DNA 複製，逐漸提升台灣飯店業的服務品質和餐旅人才養成。

本次雲朗觀光集團的「基層儲備幹部」計畫將進行 24 個月的培訓和考核，利用雲朗觀光集團資源，讓儲備幹部從部門內的水平輪調到跨部門的部門輪調累積實務經驗，也將結合管理課程。

雲品去年 12 月營收達 1.71 億元，年增 22%，創單月新高，並帶動第 4 季營收 4.63 億元，年增 23%，創單季新高；去年營收 15.28 億元，年增率 15%，創歷史新高。

近日根據交通部觀光局統計，今年農曆春節國內平均住房率可能連續 3 年不到 60%，不過卻也有業者業績強強滾，尤其是高端的飯店，如寒舍 (2739-TW) 旗下礁溪寒沐酒店已有近 90% 的訂房，晶華 (2707-TW) 旗下各家晶英酒店至少也有 80% 的訂房，顯然各飯店業者作出差異化，尤其高端飯店業者，實際上的需求仍相當穩定。