美國5月核心PCE物價指數年增率2% 六年來首次

核心 PCE 物價指數是聯準會最看重的通膨數據。美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率 2%，六年來首次觸及聯準會 2％的目標，為 2012 年 4 月來最大增幅，預期 1.9%，前值 1.8%。

美國 5 月核心 PCE 物價指數環比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%。

美國 5 月 PCE 物價指數環比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%。

美國 5 月 PCE 物價指數年增率 2.3%，預期 2.2%，前值 2%。

個人收入方面，美國 5 月個人收入環比 0.4%，預期 0.4%，前值由 0.3% 修正為 0.2%。

個人消費支出，美國 5 月個人消費支出（PCE）環比 0.2%，預期 0.4%，前值由 0.6% 修正為 0.5%；美國 5 月實際個人消費支出（PCE）環比 0%，預期 0.2%，前值 0.4%。

美國消費者物價在今年 5 月加速上漲，核心 PCE 物價指數六年來首次觸及聯準會 2％的目標。美國 5 月 PCE 物價指數環比上漲 0.2%，與前值持平；年增率上漲 2.3%，為 2012 年 3 月以來最大增幅。5 月核心 PCE 物價指數年增率上漲 2%，為 2012 年 4 月以來最大增幅，該數據也達到了聯準會 2% 的通膨目標。儘管上月通膨加速，但消費支出放緩，占據美國經濟活動三分之二的個人消費支出環比上漲 0.2%，不及預期和前值。收入方面，5 月個人收入環比增長 0.4%，儲蓄率上升至 3.2%。

數據過後，美元 / 加元一度跌約 60 點，此前公布的加拿大 4 月 GDP 環比 0.1%，超預期。