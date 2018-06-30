美股盤中─銀行股與Nike走高 推升道瓊大漲逾290點

美國股市週五中場大幅上揚，道瓊指數大漲逾 290 點，銀行股與 Nike 股價上漲，提供了主要動能。但本週，股市仍可能下跌，全球貿易磨擦的擔憂，使股市受到壓力。

Nike 股價上漲 12%，並創新高點。該公司公布上季獲利與營收均高於預期。

台北時間 00:06

道瓊工業平均指數上漲 240.61 點或 0.99% 至 24456.66。

Nasdaq 指數上漲 44.52 點或 0.60% 至 7548.20。

S&P 500 指數上漲 21.37 點或 0.79% 至 2737.68。

銀行股走高。聯準會 (Fed) 公布年度壓力測試後，多家銀行宣布回購自家股票並調高股利。美國銀行，花旗與摩根大通均上漲至少 1.5%。

但本週，主要指數仍可能下跌。美國與中國的第一波關稅定於下週生效。川普政府定於 7 月 6 日對約 340 億美元中國商品課徵關稅，預期北京將以牙還牙。

分析師說，股市將會震盪整理。除了經濟數據強勁與企業獲利良好外，其餘消息面並不佳。投資人觀望貿易爭議的發展。

本週以來，Nasdaq 下跌逾 1.5%， 道瓊與 S&P 500 亦下跌至少 0.3%。

美國與中國的貿易爭議使得本週股市波動率上升，CBOE 波動指數上漲 14%。

分析師說，貿易仍是股市的最大擔憂。投資人擔憂貿易到底會對美國經濟造成多大拖累。

Axios 網站週五報導，川普多次告訴白宮官員，他希望美國退出世界貿易組織 (WTO)。