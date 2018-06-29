繫好安全帶 準備迎接股市動盪的下半場

隨著貿易戰的加劇以及中期選舉的臨近，美股的下半年可能更加動盪。

標普 500 指數創下 3 年來最弱的上半年表現。今年以來標普 500 指數僅僅上漲了 1.6%. 同時道指低於其 200 日的均值，而這是市場密切關注的價格走勢指標。

根據研究機構 Strategas Research 對於 500 名機構投資者的調查，機構投資者對下半年的看漲情況持懷疑態度，但 70% 的被調查者認為 2 月的底部是今年的最低點。

歷史上，在中期選舉，標普 500 通常會經歷 18% 的調整。但在中期選舉決定誰能夠管事之後，股市的走勢通常更加明晰。

市場分析稱如果根據歷史經驗，下半年的股市可能會經歷震蕩然後年底反彈的行情。在 20 世紀 40 年代以來的每一次中期選舉年，市場的整體回報都為正。

但是中期選舉本身也有其不確定性。如果民主黨獲得對於眾議院的控制權，這可能對於相關共和黨的親商業議程造成負面影響。

但共和黨也有自身的問題——貿易戰。市場分析稱，在進入中期選舉季，共和黨必須做出選擇——是堅持強硬的貿易戰論調安撫選民還是放低嗓門安撫市場。

油價的不確定性也在影響市場：由於擔心美國對於伊朗的制裁可能造成油價的短缺，今年以來油價一直上行。

不確定因素還包括利率。在川普當選總統之後，市場其實充斥著相對積極的因素：共和黨稅改計劃增加了公司的利潤，同時海外稅收計劃使得公司以創紀錄的價格庫藏股公司股票維持市場動能。但隨著聯準會升息，美元開始追隨利率走高。CNBC 援引 UBS 場內業務總監 Art Cashin 稱「行業分析師已經看到公司對於美元的擔憂。」