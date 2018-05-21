彰銀股權異動 財政部將留意公股權益和金金分離兩面向

彰銀 (2801-TW) 年報揭露股東持股名單，除了台新金、財政部之外，台新金董事、石化業吳澄清以合興化工名義，加碼彰銀逾 14.8 萬張，成為彰銀第 3 大民股，恐撼動公股掌握彰銀主導權，引發市場關注。對此，財政部今 (21) 日表示，將留意後續發展並適時提出對策，維護公股權益，且留意合興石化是否有違金管會金金分離規定。

根據彰銀年報顯示，前十名股東持股名單，第一大股東為台新金持股比例 22.55%，其次為財政部 12.19%，而李世聰則分別以龍巖、成昌投資、李氏投資等共持有彰銀 6.75% 股權；至於泛公股的第一銀行、國發基金、中華郵政共持有 7.38%。

彰銀前十大股東和持股。(圖: 翻攝自彰銀年報)

值得留意的是，擔任台新金法人董事代表的吳澄清以合興化工的名義買進彰銀 14 萬 8860 張、持股比例 1.58%，位居第 8 大股東，為僅次於台新金、李世聰的第 3 大民股，引發市場關注。

財政部今 (21) 日表示，彰銀民股股東合興石化近 1 年增加持有彰銀股權一事，財政部予以尊重，不過會密切關注後續發展，並適時提出妥善因應對策，以維護公股 (全民) 最大權益。

此外，合興石化代表人吳澄清同時擔任彰銀及台新金董事，是否有違金管會所訂金金分離政策，應依金管會規定辦理。

根據金管會宣布的金融改革，其中將「金金分離」政策明訂入法，估計將修改銀行法、金控法，規範專業董事應為自然人、及專業自然人董事名額，同時從嚴規範金控及銀行負責人資格條件。

而此次修法明訂，法人擔任銀行或金控董事時，如該法人或「其關係人」同時擔任其他金融機構的董事，被推定有利益衝突，依法即解任。外界估計此政策除了卡住台新金董娘彭雪芬之外，將再掃到台新金董事兼彰銀董事吳澄清。