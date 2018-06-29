2018全球百大企業 台積電為台灣唯一入榜 排名第23

根據資誠聯合會計師事務所今 (29) 日發布「2018 全球市值百大企業排名」分析報告顯示，今 (2018) 年全球百大企業總市值為 20 兆美元，再度創下歷史新高，年增 15%，主要動能來自美國及中國企業的成長，而台灣唯一進榜的台積電 (2330-TW) 以市值 2200 億美元排行第 23 名，市值年增 590 億美元，增幅 36.6%。

2018 年全球前十大市值企業依序為蘋果 (Apple)、Alphabet (Google 母公司)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、騰訊 (Tencent)、波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)、阿里巴巴 (Alibaba)、Facebook、摩根大通銀行 (JPMorgan Chase)、嬌生 (Johnson & Johnson)。

其中，騰訊和阿里巴巴今年首度入榜全球市值前十名，騰訊市值較去年增加 2240 億美元，增幅 82.3%，來到 4960 億美元，排名全球市值第 5 大，也是中國大陸市值最大的企業；阿里巴巴則以總市值 4700 億美元排名全球市值第 7 大，市值也較去年增加 2010 億美元，增幅 74.7%。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，今年全球百大企業的焦點是中國企業的市值強勁成長，過去幾年，美國企業運用其全球影響力、資金實力和創新能力來領先其他國家的企業，現在，中國也正藉由其巨大的市場規模以及資金和創新力來搶佔美國的領先地位。

此外，科技業也蟬聯全球市值最大產業，蘋果 (Apple) 已連續七年蟬聯全球市值最大企業，蘋果今年市值 8510 億美元，年增 970 億美元，增幅 12.8%，第二名 Alphabet 拉近與蘋果的差距，市值從去年的 5790 億美元增加到今年 7190 億美元，增幅 24%。

而今年科技業連續第三年領先金融業，以 48060 億美元再度成為全球市值最大的產業；金融業以 44210 億美元居於第二；第三名仍是消費性商品，市值約 28270 億美元；第四名為消費性服務業，總市值 25070 億美元；第五名生技產業的市值約 22300 億美元。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/