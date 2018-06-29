【IPO追蹤】羅斯給雷軍面子 小米上市會平地一聲雷嗎？

「同股不同權」第一股小米集團(01810-HK)，原來要創12天「最快過會紀錄」(指獲批准中國預託證券(CDR)上市)，但「閃電」式決定推遲CDR上市計劃。小米這決定，加上金融市場波動，令其IPO魅力頓減。《路透》旗下《IFR》引述消息人士透露，小米集團招股價將以下限17元定價，集資370.6億元。

打從首天公開始，看不到萬人空巷的場面，第二日與第三日招股，來自證券行消息是有透過「孖展」認購小米的股民打「退堂鼓」。市場預備千億孖展資金用不上全部，

據了解，小米昨日截止認購，本港公開發售獲11萬份申請，超購近8.5倍，凍資230億元。

小米在香港市場的招股大計出現「雷聲大雨點小」現象，小戶對雷軍認為小米估值應該是「騰訊X蘋果的估值」不給面子。

小戶不識貨！大戶另有看法，《彭博》引述消息稱，索羅斯支持的基金早前已認購小米少量股份，進行小規模投資。此外，高瓴資本(Hillhouse Capital)及美國資本集團(Capital Group)亦分別認購了6億美元(約46.8億港元)及5億美元(約39億港元)的小米股份。

賞識小米者，早已有國開裝備產業投資基金(天津)合夥企業、中移動國際、天海投資、高通、CICFH Entertainment、CMC Concord及Grantwell Fund LP。

小米於7月9日上市，到時便知小米股價走勢是天上的「龍」還是地下的「蛇」。

小米保薦人有高盛、摩根士丹利、中信里昂；另外，安排行共有23家。

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