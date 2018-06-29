【港股解碼】六福集團年度溢利大增，但結婚率走低影響未來股價走勢

香港珠寶品牌雲集，周生生（00116.HK）、周大福（01929.HK）、周大生、謝瑞麟（00417.HK）、六福集團（00590.HK），每一個都赫赫有名。但論到當前在資本市場的表現，又屬六福集團最為耀眼。自2018年2月起，六福集團股價一路上揚，於6月6日盤中創出階段新高37.75港元，接近上市以來最高38.792港元。究其原因，一方面有中美貿易戰爆發、美聯儲加息等利空消息導致投資恐慌，黃金股作為避險股受到投資者青睞，但更重要的是，六福集團近年來業績穩步增長，是名副其實的價值投資標的。

六福集團股價走勢 圖源：同花順

六福集團年度溢利大增

昨日，六福集團發佈了截止2018年3月31日至財務報告，報告期內，公司收入145.78億港元，同比增長13.8%；擁有人應占溢利13.69億港元，同比增34.7%；毛利率增加0.1個百分點至25.7%；每股盈利2.33港元，末期股息每股0.55港元。

市場方面，截止2018年3月31日，集團於全球共有1,642間店鋪，業務遍及中國內地、香港、澳門、新加坡、韓國、馬來西亞、柬埔寨、美國、加拿大及澳洲。於報告期內全球淨增設135間六福店鋪，包括中國內地132間，香港和美國三藩市各增設1間自營店及在柬埔寨設立首間品牌店。

業務上，零售業務依然是六福集團最大的收入來源。報告期內，受益於整體零售氣氛的改善，零售收入增加14.3%至109.95億港元，占集團總收入75.4%（2017年：75.1%）。因珠寶首飾產品的占比提升，零售業務的分部溢利上升24.2%至8.57億港元，占比為51.0%（2017年：48.6%），其分部溢利率為7.8%（2017年：7.2%）。

受惠於品牌店數目的增加，批發業務營收亦同比增加，較去年同期上升9.6%至29.29億港元，占集團總收入的20.1%（2017年：20.9%）。但珠寶首飾產品的批發價因為加強市場競爭力而下調，及中國內地珠寶首飾產品分部間批發交易的已變現利潤回到較正常水準，此兩個因素使批發業務的毛利率下降，令其分部溢利下跌12.8%至3.83億港元，占比為22.8%，而去年同期為4.39億港元，其分部溢利率為13.1%（2017年：16.4%）。

品牌業務亦因品牌店數目的增加，收入上升26.6%至6.53億港元（2017年：5.16億港元），占集團總收入的4.5%（2017年：4.0%）。由於其成本結構中固定費用比重高，其分部溢利率因此大幅改善至67.5%（2017年：56.3%），有助對沖珠寶首飾產品毛利率下跌的影響。其分部溢利則增加51.8%至440,915,000港元（2017年：290,384,000港元），占比為26.2%（2017年：20.5%）。

分單品看，黃金產品最受歡迎，連同鉑金產品，其銷售額上升10.2%至77.26億港元，黃金產品毛利率基本和去年同期持平為15%。

後續來看，隨著下半年婚嫁旺季的到來，六福國際將迎來銷售旺季，但從長期來看，六福國際未來的股價走勢或受到中國結婚率走低、赴日、赴韓遊火爆的影響。

六福國際未來股價走勢受多因素影響

下半年是中國傳統婚嫁旺季，有利於六福國際同店銷售；另外，在房地產持續下行的行情中，市場預期主要零售地段的租金仍有超過20%的下調空間，對珠寶行業而言，則意味著成本可有效下降，有助於集團下半年業績。

不利因素上，中國日漸走低的結婚率對珠寶行業影響尤為深遠。根據民政部日前公佈的一組數據顯示，2018年第一季度全國的結婚人數301.7萬對，同比下降5.7%，其中上海、北京、天津等經濟發達地區結婚率全國墊底。如果與5年前同期結婚人數的高位428.2萬對相比，2018年一季度已經下降了29.54%。

伴隨著我國老齡化加速，適婚人口數量下降，城市化進程加快，年輕人對待婚姻觀念的變化，晚結婚、不結婚將成為一種趨勢，這對起家婚嫁、依賴婚嫁節日的珠寶行業來說，無疑是一個致命打擊。

此外，從去年下半年開始，赴韓遊逐漸復蘇且日益火爆，而赴日遊一直是國人國際線路的首選，在這種情況下，赴港、赴澳遊人數減少亦會降低珠寶購買能力。

而對比珠寶行業的老大周大福，目前六福國際市盈率達18倍，周大福為21倍，處於行業前列，但周大福無論是營收規模還品牌知名度和市場份額都較六福國際出色，鑒於此，基本可以認定目前六福國際的股價已處在高位。

作者：董虹

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