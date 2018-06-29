宏碁紮根電競 攜手嶺東科大建置中區電競教育中心今落成

宏碁 (2353) 深耕校園，積極培育國內電競人才，攜手嶺東科大完成中區電競比賽基地布建，完成北、中、南整個西半部的電競教室版圖，接下來將配合宏碁亞太區 Predator league 電競盟校盃賽制，協助選手累積實戰經驗，有機會出國競賽。宏碁指出，該公司協助嶺東科大打造世界大賽等級的「嶺東科大電競教育中心」，週五 (6/29) 落成，具優質的電競、直播實作場域：採用宏碁頂級電競桌機 Predator Orion 9000、Acer 電競螢幕、Predator 電競周邊等，另有包括賽評主播台等世界賽專業等級裝備設置，也為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃中區區比賽基地 ，並將開始舉辦宏碁亞太區 Predator league 電競盟校盃初賽，為選手創造登上世界舞台的機會。



宏碁表示，嶺東科大未來產業人才培育的重點在於兩部分，一是與宏碁攜手打造優質的電競、直播實作場域，建置全新的「電競教育中心」、「新媒體網路直播中心」及「即時互動直播人才培育中心」，配合課程教學與實務專題，培育電競產業鏈的人才，包含遊戲業者、公部門、玩家與觀眾、電腦及周邊廠商、賽事平台、職業戰隊、直播與媒體平台，讓學生能站在互聯網產業最搶眼的領域前端。



第二則是完整的學程規劃、精緻的培訓計畫，開設跨學院學程，包括「智慧服務機器人暨電競學程」、「社群行銷網路直播跨領域專業學程」，採取跨學院師資授課，並結合專業廠商業師實務教學，全力投入專業訓練，打造電競相關產業專業人才。



此外，宏碁啟動 Predator 電競盟校盃，邀請具備 Predator 專業電競產品及國際級轉播設備的盟校於校方電競產學培訓中心舉辦賽事，目前盟校包括滬江高中、樹德家商、健行科大、靜宜大學、嶺東科大、醒吾科大等，將陸續增加配合學校，串連全台聲勢，吸引更多好手參與累積賽事經驗。



初賽後今年底將進行台灣區決賽選出台灣代表隊伍前往曼谷參加 2019 年宏碁亞太區 Predator League 電競聯盟大賽，預計 16 個國家超過 3 千支電競隊伍參賽。今年為台灣首度加入戰局，宏碁讓台灣選手去海外與國際級電競好手對戰，參與國際級競賽，為本土選手爭光。