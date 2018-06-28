宏碁電競筆電報捷 5月出貨市佔攻下美國第一

宏碁 (2353-TW) 今 (28) 日宣布，電競筆電以 28% 市佔率登上美國出貨第一名，單月出貨年增率衝上 454%。

宏碁今天表示，由於開拓美國線上、線下電競產品通路成功，加上旗下兩款電競筆電 Predator Helios 300 和 Nitro 5 出貨暢旺，帶動宏碁登上美國電競筆電 5 月單月出貨市佔第一。

宏碁積極耕耘電競市場，今年 5 月自結合併營收為新台幣 187.39 億元，年增 4.31%，寫下 2014 年以來同月新高，也是今年僅次於 3 月的最佳營收表現。

宏碁董事長陳俊聖日前表示，要讓宏碁順利轉型，抵抗衰退的電腦市場，必須找出高獲利、高成長的產品線，並且市場策略必須清楚。

宏碁電競筆電、桌機及顯示器今年至 5 月止，出貨量及營收年增率都是翻倍成長。

宏碁評估，由於去年電競類別營業額約 200 億元，跟其他成熟品牌相比，營業額僅四分之一，宏碁未來成長空間還很大。

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