〈宏碁股東會〉前5月電競銷量翻倍成長 今年獲利可望超越去年

國內筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今天指出，今年前 5 月電競筆電、桌機及顯示器總量能都翻倍成長，雖然整體電腦產品銷量可能持平，但宏碁將鎖定電競、Chromebook、輕薄及商用筆電等利基點，追求成長，努力讓今年獲利較去年還好，法人估今年每股純益可望優於去年 0.93 元。

董事長陳俊聖評估，今年整體電腦還是持平，甚至可能小幅下滑，宏碁會在電競、Chromehbo0ok、輕薄型及商用筆電等幾個利基點尋求突破，追求今年成長，獲利希望比去年好。

陳俊聖透露，今年前 5 月電競筆電、桌機及顯示器，總計出貨量及營收年增率都是翻倍，希望今年這些部分表現能優於整體市場。

宏碁表示，根據第三方調查機構提供資料，宏碁電競產品在德國、美國近來市占率都是第一，市占分別為 2 成、及 3 成以上；泰國、哈薩克等地市占則超過 4 成。

以電競產業而言，宏碁是「後來者」，陳俊聖認為，必須強調差異化才有機會。宏碁在散熱、防電磁波等技術上積極突破，全球布局 260 個國家的通路，擁有足夠的市場覆蓋率，可幫助宏碁搶奪市占率。

陳俊聖強調，電腦是宏碁的核心，並沒有因為發展電競及拓展新事業而放棄本業，最重要的價值鏈仍會留在宏碁母公司，繼續發展，並不斷推動公司往前。

在場有股東詢問，近年來宏碁第 4 季表現都較第 1 季好，但今年電競產品量能都倍增，第 1 季反而毛利率略為下降為 10.5%，不及去年第 4 季的 10.7%，對於發展電競影響公司毛利表示疑慮，不過陳俊聖對此未正面回答。