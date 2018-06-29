Model 3週產5000輛有望達標 貿聯-KY今年車用業績看增

特斯拉執行長馬斯克於 6 月股東會上信心喊話，認為極有可能在 6 月底實現單週製造 5000 輛 Model 3 的目標。而貿聯 - KY(3665) 身為 Model 3 電池束線供應商，對特斯拉出貨量也隨之成長。法人指出，貿聯 - KY 對特斯拉出貨量將逐季攀升，而特斯拉對於營收貢獻也有望較去年成長逾兩成以上。法人表示，貿聯 - KY 對特斯拉每週出貨量，由第一季的 1,500 輛，到 4 月已提升為 2,500 輛，5 月更成長至 4,000 輛，越趨呼應每週產量 5,000 輛的目標，預估今年全年出貨量將達 14.6 萬套。



除了特斯拉外，法人也提到，貿聯 - KY 亦積極打入其他電動車廠，目前包含中國、美國、歐洲等新創電動車公司皆在洽談當中，最快預計於今年年底可出貨，預估在 Model 3 出貨放量，及車用新品開始出貨下，今年車用業績將呈雙位數成長。