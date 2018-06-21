貿聯-KY通過配息7元 擴產＋多元佈局 看好今年營運將再創佳績

貿聯 - KY(3665) 今天舉行股東常會，會中通過承認 106 年度財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 7 元，以今日盤中價格 222.0 元計算，殖利率 3.15%。董事長梁華哲表示，今年將擴建中國昆山廠、擴大塞爾維亞生產線，並在斯洛伐克新增 PVC 混合加工產線，且將持續尋找適合的併購目標，對於今年業績成長樂觀看待，有信心將再創佳績。為擴大營運規模，引進策略性股東，貿聯 - KY 股東會同時通過現增私募案，私募總金額將不超過 10 億元。貿聯 - KY 指出，希望藉引進策略性投資，強化股東陣容、連結更多資源及網絡，有助於鞏固並開拓新市場，以提升營運成效及整體競爭力。



貿聯 - KY 去年 5 月收購德商 LEONI 旗下電器線束事業部，不只產品跨入至家電領域，同時也將製造基地延伸至東歐，並打入歐洲高端家電客戶，帶動 2017 年營收年增近七成，達 155.99 億元，獲利年增近三成，EPS 10.68 元。



展望今年，貿聯 - KY 表示，今年將加強提升自動化部局，持續開發進階應用於影像分配器、擴充基座系列產品，並結合無線與供電應用；而在高速傳輸線的領域，除了 Thunderbolt-3 高速應用線材，也積極布局雲端儲存所需的主動式光纖纜線、直連銅纜；在電動車領域上，則將持續發展電動車輛供電設備 (EVSE)。