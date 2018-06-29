台肥電子級NMP開發有成 打入國內IC供應鏈 今年起挹注電化產品獲利

台肥 (1722) 電子級化學品開發結果，其開發 NMP(甲基 (口比) 咯烷酮)由 LCD 工業級跨入電子級，已打入國內 IC 產業供應鏈，作為半導體光阻劑之後，初期月產能約 100 噸，預期未來將放量 200-300 噸，產能最大達 600 噸，電子化學產品線可望開始挹注獲利。台肥自 2002 年開始發展電子化學品，產品項為洗淨液、蝕刻液、有機溶機、無機酸鹼液、先前是在新竹廠，後來遷至苗栗廠，目前擁有 2 條產線，月產能分別為 600 噸、150 噸，先前應用 LCD 工業級，純化製程提升，克服技術門檻開發含胺量 1ppm 以下電子級產品，目前國內電子級 NMP 均為進口，打入國內 IC 半導體鏈之後，打破外商壟斷的局面。



另外硝酸方面，先前濃度 65% 硝酸主要製成複合肥料，國內肥料生產需求約 10 萬噸外，可供銷售約 6.5 萬噸，近期來面臨進口產品競爭，台肥透過提酸製程，把濃度提高到 68%，第三季將正式出口給國外 PU 原料廠。



台肥、中石化 (1314)、台塑(1301) 為國內液氨主要三大進口商，中石化無自有儲糟，台塑因處麥寮工業港無法內銷，其為國內獨家供應商，今年營運表現穩健。