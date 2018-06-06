麗嬰房擬定四大調整計畫 全年本業有望轉盈

嬰童品牌銷售商麗嬰房 (2911-TW) 今 (6) 日發表全新系列商品 simple，藉此宣示品牌再造，也希望引來相對年輕的客群，麗嬰房總經理張育韶表示，除了提供不同風格的全新商品，今年也加強延伸商品使用歲段從 0-6 歲至 0-12 歲，並進行台灣既有店的改造，兩岸也同步發展體驗店，樂觀看待今年業績表現將較去年好。

麗嬰房去年全年雖成功轉盈，主要是靠出售台北內湖總部大樓挹注，實際上本業虧損 3.75 億元，不過，在不斷調整兩岸經營體質下，第 1 季稅後純益 2029 萬元，每股純益 (EPS) 為 0.1 元，成功轉盈，張育韶指出，全年本業有望獲利。

張育韶表示，現階段體質調整已告一段落，其中，台灣總店數約 290 家，穩定在加減 3-5 家的規模內，其中有 20 家已改為新店格，陳列更多 6-12 歲孩童產品，平均每店花費 100-300 萬元不等資本支出改裝，後續改裝店面會再視消費需求而定。

而在中國，麗嬰房目前有約 350 家直營店、300 家加盟店，正積極調整直營店銷售比重降至 55%，而電商達 20% 成為最大成長動能之一，不過，麗嬰房主管說，電商必須結合實體通路產生新零售 O2O 的消費模式才更具競爭力，因此，未來在中國店數不至於再大幅縮減，現有規模發展 O2O 具備優勢。

麗嬰房今日發表的 simple 系列新裝，一口氣推出 30 多款品項，還包含親子裝，麗嬰房強調，這是為因應年輕父母消費行為的改變而推出的新產品，也更強調材質和環保概念。

張育韶說，麗嬰房主力客年齡層相對高，此次新系列推出，同時也將既有的麗嬰房品牌標誌調整，即宣示麗嬰房正跟進市場趨勢不斷進行品牌再造，力拚快速建立起新一代年輕客群。