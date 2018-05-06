〈觀察〉敬鵬大火的啟示 其實PCB產業賺的只是管理財

上市 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區的 P2、P3 廠區一把惡火，不僅火勢延燒 41 小時才告撲滅，且造成多名警消、外籍員工的傷亡事件，而由歷年來 PCB 廠的火警事件來看，PCB 產業已為成為成熟產業，除往高階、細線路製程發展之外，真正賺的就只是「管理財」。

PCB 產業屬於高度客製化的產業，產品依客戶端設計生產，也未曾聽聞如被動元件產業喊出缺貨、調高售價的市況，業者不斷依市場需求的擴張而加大產能並擴及兩岸生產，所憑藉在於財務、行銷、製造的管理能力，而在於 PCB 產業目前已形成「買得到設備就買得到製程」的成熟階段下，管理能力即為增進獲利最大保障。

歷來台商 PCB 廠發生大小廠區火警，除的敬鵬之外，包括華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、志超 (8213-TW)、欣興 (3037-TW)、楠梓電 (2316-TW)、健鼎 (3044-TW)、先豐通訊 (5349-TW)、南亞電路板 (8046-TW) 都曾發生過海內外廠區火災事件，主要因 PCB 製程包括以必須加熱電鍍、烤箱製程，排風管也是事故發生重點，最易發事故則是燃燒油料鍋爐，用於高溫高壓貼合，起火後火勢沿排風管路四竄更易加大火勢漫延、更難控制。

而所指的管理能力即在於製程對於的意外事件的控制能力，PCB 業界人士分析，在易釀災的作業環境中，人員的工安訓練及安全演練屬於重點項目，因為小火警如無法及時撲滅，一旦火勢大到出動警消灌救，恐怕屆時受損的不只是起火點的設備及產品，消防灌救過程中的消防廢水四處漫溢的結果，水漬、火勢損害就將波及全廠區。

台商 PCB 產業的壯大發展，在去年造就出年營收突破 1000 億元且超越日本旗勝拿下世界第一寶座的臻鼎 (4958-TW)，對此一上、中、下游族群涵蓋近百家上市、上櫃公司的電子產業，台灣印刷電路板協會 (TPCA) 也發表白皮書，提出 2020 年產值邁向「兆元產業」的願景，但如 PCB 產業的的工安無法獲得十足管理及保障，恐怕再高的產值都比不上投資人的「安心」。