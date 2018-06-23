〈觀察〉敬鵬平鎮廠災後重建緩不濟急 汽車板訂單將現挪移

歷年 8-11 月為汽車板廠出貨的旺季，但占全球汽車板產量 13% 的敬鵬 (2355-TW) ， 4 月底桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，損失每月高達 50 萬平方呎產能，至今仍無法確認重建方向，在此變故之後，也使今年總體汽車板訂單流向出現微妙變化。

敬鵬擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 發生火警事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%，在 P2 及 P3 廠發生火警之後，則調撥桃園及平鎮廠區 P1 及 P5 產能支援，使損失降至最小；在進入汽車板旺季之前，PCB 業界人士指出，市場訂單流向已在改變。

此汽車板訂單變化，主要在全球 Tier 1 汽車電子系統廠為確保供應產能無虞，重新進行訂單配置，雖然持續對敬鵬持續下單，但是對原先歸類為「非主要供應商」(Second Source) 且經認證 PCB 廠，則有增加下單的動作，在此情況下，包括精成 (6191-TW)、定穎 (6251-TW)、志超 (6183-TW) 及競國 (6108-TW) 等廠，都可望受惠轉單獲得好的機會。

其中，競國被視為這波汽車板訂單移轉最大受惠者，主要在競國旗下泰國廠去年取得汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月產能高達 105 萬平方呎；泰國廠汽車板生產線目前產品已送樣進行實際測試，預估最快在今年第 4 季會貢獻營收。

在敬鵬平鎮 P2、P3 廠產能重建難見眉目同時，市場觀察重點在這波由汽車電子系統廠釋出訂單數量及產品位階，同時，另一觀察重點也在於，是否得以加速認證中的 PCB 廠加速取得認證並引進新訂單。