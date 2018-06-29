智伸科通過每股配息6.35元 創歷年新高紀錄

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 今天召開股東常會，會中承認 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，通過配發每股現金股利 6.35 元，現金配發率高達 86.75%。智伸科 2017 年合併營收為 40.49 億元，稅後淨利 6 億元，每股稅後盈餘為 7.32 元，分別較前一年度成長 14.79%、22.95%、22.82%。智伸科 2017 年整體營收來自於汽車的營收比重達 70.16%，推升公司整體營收獲利改寫歷年新高。



展望 2018 年，智伸科看好汽車營運仍為驅動公司整體營運長期穩定的成長引擎。受惠於汽車產業加速燃油效率提升、智能安全等研發技術進程，無虞創造相關汽車供應商良好的發展環境，由於智伸科旗下汽油關鍵零組件為應用於汽車動力、傳動及先進駕駛輔助系統等，是目前品牌車廠積極導入的產品，隨著新車應用的滲透率持續提升，將有助於智伸科保持高水位的訂單能見度及產能利用率。



智伸科表示，為擴大公司在汽車產業的布局、與主要客戶保持緊密合作開發新產品的步調，以及致力改善整體營運結構等，目前除了提升自我在專業精密金屬零組件包括機器設備的選用、製程設計、開發等關鍵技術，也已在浙江嘉善廠進行導入自動化設備、增設產線等，同時積極於浙江新廠進行建置產線，藉以滿足目前主要客戶訂單拉貨的需求。

