乾杯展店動能強 下半年再增10家 升級版老乾杯11月登場

餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (29) 日召開股東常會，強調今年展店維持強勁成長動能，除了上半年已淨增加 7 家新店，下半年還會再開 10 家，其中，高級版老乾杯預計 11 月登場，平均客單價上看 5000 元，成長動能無虞。

今年以來乾杯在台開出 5 家店、中國 2 家店，目前集團總店數達 54 家，其中中國有 6 家店，乾杯說明，在台展店主力放在旗下夏威夷人氣漢堡「KUA`AINA」、日本自助式烏龍麵始祖「宮武讃岐烏龍麵」和連鎖拉麵店「一風堂」。

不過，乾杯在台灣燒肉市場仍將有新亮點，定位為升級版老乾杯的「高級和牛燒肉旗艦店」將於 11 月在信義區南山廣場開出，平均單價較老乾杯目前約 2000 元高出不少，預計可達 3000-5000 元左右。

而在海外展店仍以燒肉品牌為主，乾杯在中國的布局正穩健前行，「乾杯燒肉居酒屋」2 月分別進駐重慶新光天地、廣州太古匯，接下來「老乾杯」將前進北京展店，並於深圳再開 1 家；同時，和牛鍋物品牌「黑毛屋」也將首度跨出海外，於上海登場。

另一方面，歐美首店位於倫敦，已選定地點，預計明年開出。

乾杯去年稅後純益 1.18 億元，每股盈餘 6.81 元，創歷年最高，會中通過配發每股現金股利 4.08 元。

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