瓦城宣布成立100%子公司全球美味 打造國際餐飲合作平台

瓦城 (2729) 今日宣布成立 100% 獨資子公司全球美味，未來將以國際餐飲品牌代理為主。董事長徐承義表示，全球美味的定位為與世界餐飲品牌合作的平台，將逐步引進受歡迎的國際餐飲品牌，不排除以代理或是合作的方式引進，而全球美味第一個引入的品牌為日本鬆餅品牌 Egg’n Things，預計於下週二試營運，7 月正式開幕。徐承義指出，全球美味為瓦城 100% 獨資子公司，目前資本額 2000 萬元，而 Egg’n Things 則是與日本 WDI 公司合作，全球美味持股約 60%，將於 6 月底進駐信義區微風松高。他提到，全球美味為獨立於瓦城運作的子公司，為獨立的經營團隊，目前持續尋找符合瓦城企業文化的餐飲品牌，現階段將謹慎評估，並不會貿然急於展店，而未來展店將以坪數 70-80 坪，100 個用餐座位的規模為主。



而對於全球美味是否會影響瓦城的獲利表現，徐承義則認為，目前全球美味占瓦城的營收比重較低，因此對於獲利影響不大，而憑藉瓦城在原物料的採購優勢及經營管理經驗，相信全球美味也將維持瓦城既有的獲利表現，將秉持嚴謹的展店態度，以維持獲利表現。