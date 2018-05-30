〈王品股東會〉降人事成本衝刺平價餐飲 投資千萬元增設央廚設備

餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (30) 日召開股東常會，王品董事長陳正輝宣布，為了降低人事成本並加強集中化管理、因應未來衝刺平價泛中餐品牌需求，王品已於 5 月投資逾千萬元增加中央廚房設備，預計 7 月 1 日起可開始運營。

陳正輝指出，王品集團可說是目前所有餐飲集團中人事成本最高的一家，隨著基本工資增加、油價走升再加上少子化的缺工問題越來越明顯，開出中央廚房可降低人力成本，並整合產業鏈上下游資源，以更加穩定各店的餐飲品質。

王品總經理楊秀慧進一步說明，這一次中央廚房的投資，主要是中型且短期的規劃，投資資金約 1000 多萬元來購買設備，但租賃成本並未因此增加，不排除未來還有第二階段更大的投資。

楊秀慧表示，部分產品已有加工品，這次新投資的央廚設備主要是因應接下來泛中餐品牌的展店需求。

陳正輝也說明，過去王品品牌主要是定調在中高價位，為維持美味度多是採取前店後廠的發展模式，但中低平價餐飲市場才是未來成長動能，因此必須擴大中央廚房來提升產能。

另一方面，陳正輝為因應少子化導致的缺工壓力，強調要多元用才，要增加中高齡就業機會，同時，提供員工跨品牌和新品牌的歷練來留才。

陳正輝指出，去年一年王品開出 4 個品牌，目前已有 2 個品牌發展很好，分別是乍牛和沐越，而麻辣鍋品牌青花驕也越來越好，今年會再繼續開出新品牌，而青花驕和沐越也將積極展店。