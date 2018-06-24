蘋果新機Q3發表 美中貿易戰干擾 代工廠出貨時程有變數

蘋果 (AAPL-US) 今年新機傳有三款將於 9/11 亮相，並於 9//21 開賣，市場估供應鏈 7 月起開始啟動拉貨潮，不過美中貿易戰卻可能投下變數。根據外媒報導，雖然美國承諾不對在中國組裝的 iPhone 課徵關稅，但蘋果仍擔心中國恐會以加強審查等理由，延遲出貨時程。市場擔憂，台代工廠包含和碩 (4938-TW) 及緯創 (3231-TW) 甚至是鴻海，代工廠出貨時程恐受影響。

各廠為避開美中貿易戰烽火外，因應中國大陸工資上漲、招工困難等問題，也積極另覓在中國大陸以外的廠房，降低單一地點設廠的風險。

美中貿易戰延燒，為使蘋果產品製造與銷售進度順利進行，蘋果夾在兩大國之間，執行長庫克被外媒形容是「科技業頭號外交官」。

根據紐約時報報導，上個月蘋果執行長庫克走進白宮，取得美國總統川普承諾，不會對在中國組裝的 iPhone 課稅，庫克並向川普表示，未来 5 年將在美國投資 3500 億美元 (約新台幣 10.5 兆元)。

然而蘋果仍然擔心，中國大陸將以報復手段讓供應鏈出現延遲，如加強審查；而美國政府也將反擊祭出壓力，兩大國交手恐成庫克拓展中國大陸市場的隱憂。

庫克為耕耘中國大陸市場投入不少心力，包括成立研發中心，將部分數據存放在中國大陸的伺服器上，並同意下架部分產品。中國大陸市場在庫克的帶領下，年營收 500 億美元 (約新台幣 1.5 兆元)，將近蘋果總營收四分之一。

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