美股指數期貨走揚 道瓊期指一度漲逾140點

雖然貿易戰疑慮未除，但今 (29) 日美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 140 點。

台北時間週五晚間 6 點 09 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 141 點 (0.58%)，標普 500 期指上漲 0.43%、那斯達克期指上漲 0.55%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

週四美股收高，道瓊工業指數收漲 98.46 點 (0.41%)，至 24216.05 點；那斯達克指數收漲 58.60 點 (0.79%)，至 7503.68 點；標普 500 指數收漲 16.68 點 (0.62%)，至 2716.31 點。

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普打算限制中國業者，投資美國科技公司。

川普決定，讓負責審核外資收購美企的「外國投資委員會」(CFIUS)，主管限制中資投資美企一事；外界解讀，此舉似乎意味著，美國對中國的立場，有軟化跡象。

但白宮經濟顧問庫德洛強調，這項計畫，不代表美國對中國的立場有所軟化。

美國商務部數據顯示，美國首季國內生產毛額 (GDP) 最終值為 2.0%，低於上個月公布的 2.2%。

市場預期，減稅措施可望帶動第 2 季經濟加速成長；美國財政部長梅努欽樂觀預估，第 2 季 GDP 數字「會很大」。

不過，歐洲央行 (ECB) 日前發布經濟公報，稱在貿易保護主義高漲的情況下，全球經濟成長趨緩，下行風險持續增加。

ECB 強調，除貿易保護主義外，包括全球金融環境收緊、英國脫歐等因素，都是全球經濟可能面臨的下行風險。