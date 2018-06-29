比特幣恐跌至5300美元 「中國以太坊」Neo可為投資替代選擇

比特幣價格在 28 日跌破 6000 美元，為本月第二次跌破此關卡，Onchain Capital 的執行長認為比特幣有可能一路下滑至 5300 美元。另一方面，專家表示，比特幣需回漲至 6300 美元以上，才能扭轉此波下行趨勢。

根據 Coindesk 數據，比特幣價格 29 日下午 12 時許暫報 5871.89 美元，Onchain Capital 的執行長 Ran Neu-Ner 認為，比特幣價格在未來一至兩週將會下滑至 5350 美元左右。

比特幣價格走勢 (圖: coindesk)

摩根士丹利曾在 4 月時表示，若比特幣價格跌破 8000 美元，則挖礦的成本將高於比特幣本身的價值，Neu-Ner 則持不同看法，他認為比特幣價格下滑至 5000 美元時，才會使挖礦人士收入不敷成本。

而若投資者想找尋替代比特幣的標的物，Neu-Ner 推薦「中國以太坊」Neo 和 Cardano 的虛擬貨幣 ADA 。

產業策略研究公司 Fundstrat 的 Robert Slyumer 則指出，在短期內比特幣需突破 6300 美元關卡，才能扭轉這波下滑頹勢。Slyumer 分析比特幣的 15 天 MA 線，通常此線代表著市場趨勢為正向或負向的，他發現比特幣目前價格低點，比之前的低點較高。

Slyumer 並表示 5800 美元至 6000 美元區間，為比特幣中期價格非常重要的支撐點，不然可能會一路下滑至 5000 美元至 5500 美元之間。