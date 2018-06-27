80%數位貨幣狂跌 比特幣市值一周蒸發81億美元

6 月 27 日周三，數位貨幣市場普跌，幾乎回吐昨日漲幅。比特幣價格回落至 6100 美元以下水平，24 小時內跌近 3%；以太幣、瑞波幣、萊特幣及比特幣現金均跌超 5%。

據財經網站 Finder.com 公布的數據，在截至 6 月 25 日的一周內，該網站所追蹤的 1586 種數位貨幣中，超過 80% 出現價格下跌，平均跌幅達 19%。其中，價格下跌最多的是比特幣，當周跌近 500 美元；其次是比特幣現金，下跌 142 美元。

而價格增幅最大的數位貨幣為以太坊的新分支 Ethereum Classic，價格上漲 1.3 美元。

此外，數位貨幣市場交易量也有所下滑，較前一周下跌了 6%。交易量前五大的數位貨幣，比特幣、泰達幣、以太幣、EOS 和比特幣現金當周總交易量僅有 4 月底的一半。與前一周的情況相比較來看，比特幣下滑 8%，以太幣和比特幣現金均下滑 6%，EOS 交易量則暴跌 22%。前五大交易幣種中只有泰達幣「一枝獨秀」上漲 1%。

市值方面，Ethereum Classic 增長最大，當周共增加 1.3718 億美元至 15.1106 億美元；而比特幣市值下跌最多，共跌 81.9663 億美元至 1054.3978 億美元。另據 Coinmarketcap 的數據，6 月 25 日當天，數位貨幣市場總市值達到 2353.3100 億美元，跌破 4 月初以來的最低值。

上周末，受日本金融廳處罰 6 家加密貨幣交易所影響，比特幣持續下跌，一度失守 5900 美元關口。這是 2 月 6 日以來比特幣首次跌破 6000 美元，這一價格同時也是 2017 年 11 月以來的最低價格。

比特幣價格曾在 2017 年 12 月飆升至近 2 萬美元的歷史高位，但在經歷了周末的暴跌後，比特幣距離當時的巔峰已經跌去了 68%。

6 月 22 日，日本金融廳正式下達對 bitFlyer、QUOINE、bitpointjapan、bitbank、BTCbox6、Tech Bureau 等 6 家加密貨幣交易所的業務改善命令。命令公布後，比特幣持續走低並跌破 6400 美元。

6 月 22 日晚間，門頭溝舊案出現新動向，債權人或將開始拋售比特幣，將比特幣進一步推入低谷。Mt.Gox 官網公布文件顯示，東京地方法院裁定，將對 2014 年因大量比特幣被盜而申請破產的 Mt.Gox 批准民事再生計劃。