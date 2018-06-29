【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日美股在科技股及金融股反彈下，美國四大指數同步收高，加上早盤美股電子盤持續上漲影響，使得今日台股受到激勵而呈現上漲，收盤台股上漲 182.63 點，漲幅 1.71%；籌碼方面，外資現貨部位買超 21.57 億元，外資期現貨部位合計買超 134.06 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國昨日公布第一季 GDP 成長率終值意外遭到下修至 2%，使得美股指期貨短暫下殺，不過現貨開盤後隨著科技股及金融股反彈，激勵美國四大指數全面收高，結束連續 13 個交易日的跌勢；美國上季經濟成長意外下修，雖短暫造成美元壓力，不過隨即在英鎊及日圓走軟下反彈，今日早盤歐盟峰會解決爭議的移民問題，歐元急拉造成美元指數跌破 95 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國原油庫存大減以及出口量攀上歷史高峰的效應持續發酵，油價擺脫早盤因美國 GDP 成長率意外下修的利空，WTI 期貨於美股開盤後急拉站上 73 美元，自上週 OPEC 會議之後，已累積上漲超過 12%；美國經濟數據表現不佳，理應支撐金價上漲，不過美元持續走強對金價持續構成壓力，期貨價格持續下跌已瀕臨 1250 美元關卡。

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