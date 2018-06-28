三大理由 美國對升高貿易戰 恐樂此不疲

根據 MarketWatch 分析報導，由於川普政府在國內政治與經濟上，擁有充裕的操弄空間，目前國際貿易關係紛亂雜陳的態勢，恐將於夏季與秋季，持續不斷。以下為支持此一觀點的三大理由：

1. 現任的政府繼承了一個強勁且有過熱風險的經濟，若因提高關稅，導致失去工作機會，其結果剛好可削減就業市場壓力。

當川普於 20107 年就任總統一職，經濟已處於或接近充份就業。自那以來，每月工作機會還持續以近 20 萬個的速度不斷增加。如今美國經濟已有過熱或通貨膨脹的風險。因此，由為關稅之爭，加上聯準會 (Fed) 逐步升息，使得部份工作機會消失，反而有助減輕就業市場壓力。有可能，川普政府正刻意利用關稅 -- 相當於國內加稅，以降低消費與整體需求。

2. 美國關稅與其他國家的相對措施，對川普政府的政治衝擊有限。

歐盟，中國與加拿大開徵的報復性關稅，其用意係在於，要對 2016 年大選中，支持川普的各州造成大幅衝擊。然而，報復性關稅需要時間，才能反應於物價，而且美國提高關稅造成的工作機會丟失，也不致大幅影響共和黨候選人在 11 月期中選舉中的展望。川普總統的提高關稅措施，進一步證實了自己政策的正確性，目前正享有創新高的國內支持度。

3. 美元持續強勁。川普政府提高關稅導致物價上漲，却可被強勁的美元所抵銷。即使美國對越來越多的商品提高關稅，強勁的美元却能推升美國消費者與製造商的全球購買力。