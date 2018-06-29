A股估值跌至歷史低點 破發、破淨個股數量暴增

A 股市場持續調整，估值來到歷史低點，滬深兩市個股跌破發行價、每股淨資產的數量激增。分析師認為，接下來 A 股和港股還是會持續受到貿易戰影響走跌，但看好年底前有反彈機會，尤其看好消費、銀行和互聯網類股。

2018 年以來，上證指數下跌 15.73%，深成指下跌 17.83%，分居 16 個全球市場指數的第 15 名和第 16 名。

A 股近期走勢 (圖：新浪財經)

而這波下跌行情可觀察三大變化：

一．首先，滬深兩市漲跌兩極分化嚴重，有半數個股跌幅超過 23%，但仍有 126 股漲幅逾 20%，81 股漲幅逾 30%。

二．從本益比 (PE)、股價淨值比 (PB) 來看，上證指數估值已來到歷史低點區間。從產業來看，股價淨值比最低的三大行業分別是銀行、鋼鐵和採掘。

三．目前股價跌破每股淨資產的破淨股數已高達 213 檔，數量達到 A 股歷史高峰。至 5 月底數量僅 111 檔，但短短一個月內，市場的破淨個股就增加了 102 檔、增幅達到 91.89%。

據 Wind 統計顯示，截至 6 月 28 日，滬深兩市共有 206 支個股最新收盤價低於每股淨資產，處於破淨狀態，佔全部 A 股的 5.78%，數量創下歷史新高。分析人士表示，歷史上每次 A 股市場「破發股」數量顯著增加，都預示可能已到達階段性底部，後市有望看到轉機。

DWS (前稱德意志資產管理) 預計，在當前市場負面情緒下，A 股和港股未來幾個月還是會受貿易談判影響而走跌，但仍看好年底前有機會再走揚。

DWS 亞太區投資主管 Sean Taylor 表示，多數行業跟貿易戰關聯不大，仍看好中國股票，尤其是消費、銀行和互聯網類股，強調策略性選股是關鍵。他表示，A 股相較於港股更具吸引力，特別鎖定醫療和教育等產業。但提醒必須格外留心採購經理人指數，強調其會反映中美貿易戰的真實影響。