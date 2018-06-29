花旗：中國房地產行業銷售強勁，中期業績可期繼續推介龍光地產為首選股之一

(中國/香港，2018年6月29日)著名投資銀行花旗銀行發表最新的房地產行業研究報告，指出由於棚戶區貨幣化安置放緩、人民幣近期有所貶值以及流動性緊縮等因素，房地產股票出現波動。但花旗報告指出港股市場過度恐慌了：1.棚改供應目標每年還是580萬套房，貨幣化政策收緊是一個逐步過程，不可能一次性取消貨幣化；2.近期人民幣對美元貶值約3個點，引發恐慌，但今年以來人民幣對美元匯率基本維持穩定；3.對開發商海外發債的限制將加速行業分化和整合。

花旗認為，中國地產需求依然十分強勁，領先的開發商將受益於市場整合。花旗繼續推介龍光地產控股有限公司(03380-HK)為首選股之一。花旗指出，整合型房地產開發商建立了有效的「護城河」，即強勁的銷售，高度鎖定的盈利，以及牢固的資產負債表。

花旗早前推介龍光地產，指出公司的銷售收入將持續維持高速增長，同時公司土地資源豐富，利潤率優於同業，業績有望超出市場預期。該行認為，龍光地產作為大灣區強大的資源整合者，估值吸引，看好公司股價繼續上漲。

截至二零一八年五月三十一日止五個月，公司之合約銷售額約為人民幣288.3億元，同比增長86.1%。花旗預計龍光地產2018至2020年銷售收入的年覆合增長率將達50%。另外，集團核心凈利潤率高達16-18%，可維持其利潤繼續以高速增長。該行亦看好集團的出色盈利能力，相信集團能夠在未來三至五年盈利排名進入全國前十。

公司現有可售土儲貨值為人民幣5,200億元，其中80%位於大灣區。憑借充足的優質土地貨源，龍光集團將繼續加深於大灣區的滲透力，並尋找機會開拓上海國際大都市一小時生活圈的市場機遇，維持業務的高速增長。

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