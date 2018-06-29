中國興業控股(00132-HK)訂立8000萬元融資租賃協議

中國興業控股(00132-HK)公布，2018年6月28日，公司的全資附屬公司廣東粵盛科與承租人訂立融資租賃，以人民幣8000萬元自承租人2收購資産的所有權，該資産將返租予承租人，供彼等使用及佔有，期限為五年，估計租賃付款總額為人民幣8912.54萬元。

此外，於2018年6月26日，廣東粵盛科與承租人2訂立一份咨詢協議，據此廣東粵盛科同意向承租人2提供金融咨詢服務，而承租人2已同意向廣東粵盛科支付固定費用每年人民幣200萬元。首年顧問費已由承租人2於該咨詢協議日期支付，第二年顧問費將於2019年7月1日支付予廣東粵盛科。

公告稱，訂立融資租賃及附帶文件乃廣東粵盛科的一般及正常業務過程的一部分，預期將為集團提供穩定收益及現金流量。

公告稱，資産指污水處理設施及設備，其包括指定污水管道、水泵、監控系統、刮泥機、閥門、小型污水處理廠設施及所有其他配套設施及設備，為承租人獲準使用資産。承租人將承擔與資産有關的任何維護、稅項及其他成本及徵費。

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