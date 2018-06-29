〈財報〉終端市場響應 Nike北美銷量反彈 股價盤後上漲10% 

運動品牌 Nike (NKE-US) 第 4 季財報優於預期，終端銷售也止住了北美銷量的下滑。週四 (28 日) 盤後 Nike 股價上漲 10.18% 來到 79.00 美元。

Nike 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在股東回饋方面，Nike 宣布將購買 150 億美元的庫藏股，並提高了對 2019 財年的營收。

近年來 Nike 在本土北美市場受愛迪達 Adidas (ADDYY-US) 等品牌的衝擊，但網路商店的開設來鎖定終端客戶的策略似乎奏效，與亞馬遜 (AMZN-US) 的合作關係也使北美銷量反轉。Nike 執行長 Mark Parker 也提到將在網路商店內提升品牌形象。

產品線方面，Nike 推出了歌手 Kendrick Lamar 的 Cortez Kenny III，效仿 Adidas 以 Kanye West 推出的潮牌鞋款 Yeezy。

鞋款整體成長 8%、服飾物件成長 15%，但設備下滑 3%。

超過 125 美元的鞋款中，Air Max 270、VaporMax、Epic React 為 3 大暢銷女性鞋款。

Nike 第 4 季財報顯示：

營收 97.89 億美元，年增 13%。

毛利率 44.7%。

行銷費用為 9.83 億美元，年增 25%。

EPS 每股純益為 0.69 美元，年增 15%。

圖：Nike

數據顯示，Nike 的國際市場也表現優越，北美成長 3%、歐洲及中東非洲 10%、大中華 25%、太平洋及拉丁美洲 13%。

Nike 2018 財務年顯示：