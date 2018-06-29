獵聘正式登陸港交所，引領招聘行業新浪潮

6月29日，有才天下信息技術有限公司(即「獵聘」)於香港聯交所主板上市，獵聘發售價為每股33港元。上市首日，支持獵聘的政商界領導及經緯創投、華平投資等獵聘資方與獵聘創始人兼CEO戴科彬及35位獵聘員工、數位獵聘生態夥伴共同出席了獵聘上市儀式。上市完成後，獵聘將成為港股科技人力資源第一股。

科技賦能，領跑人力資源市場

據悉，獵聘是目前國內首家赴港上市的科技人力資源企業。據獵聘招股書顯示， 獵聘此次赴港上市所募集資金預期將於未來兩至三年內用於以下三個方面：首先，將進一步提升獵聘的研發能力及產品組合；其次，將用於擇機收購或投資與獵聘業務互補並支持獵聘增長策略的資產與業務，改進及實施獵聘銷售及營銷計劃，以擴大用戶及客戶群，增加參與度；第三，在獵聘的招聘生態體系中，圍繞服務人才進行職業培訓的布局和提高組織效能。

截止2018年5月底，獵聘為超過24萬驗證企業用戶提供崗位招聘管理服務，其中，通過大數據和人工智能技術，獵聘能迅速、準確地讀懂用戶的招聘需求，助力提升人才招聘的效率。此外，獵聘還在積極布局全球業務，2015年，獵聘在美國波士頓成立了北美分公司，為全球企業招才引智。

生態閉環，打造行業標準

據獵聘招股書顯示，「盡管中高端人才的總人口繼續快速增長，大多數經驗豐富的專業人才仍為無法聯系上有吸引力職業機會的被動求職者」。隨著互聯網化招聘市場的不斷豐富完善，特別是大數據、智能化的出現，獵聘在人才招聘、人才培訓、人才管理服務等方面快速發展。當下，獵聘已經成為互聯網招聘市場中的一支重要科技型創新力量，對於探索新型招聘模式和產品、支持創新創業具有不可替代的作用。

獵聘自上線之初，就將獵頭引入招聘領域，率先創建B(企業)+H(獵頭)+C(職業經理人)，形成多邊招聘業務模式，打破了傳統招聘的B+C的雙邊招聘模式。

「招聘」已經不再是獵聘唯一的標簽，獵聘的發展已經進入數據化、科技化新常態。獵聘招股書提出，「加快建設創新信息技術系統及數據分析能力」，由此可見獵聘對科技的重視。

未來，獵聘將會不斷加強對大數據和人工智能領域的研究，以信息技術系統及數據分析能力為依托，不斷完善線上人才獲取解決方案，以科技賦能人力資源市場，在人才競爭力和職業發展方面開發更多具有前沿高科技屬性的創新型數據產品。

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