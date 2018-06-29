中國寶力科技(00164-HK)股份10合1 每手買賣單位改為5000股

中國寶力科技(00164-HK)公布，股份10合1，每手買賣單位由2.5萬股現有股份更改為5000股合併股份，自7月26日(星期四)上午九時正起生效。

根據上市規則第13.64條，倘上市發行人之證券市價接近0.01元或9995元之極端水平，發行人可能須更改買賣方式或將其證券合併或分拆。考慮到股份近期之交易價，董事會建議實行股份合併。股份合併將令公司遵守上市規則之交易規定。此外，建議股份合併將提高股份面值，並將減少目前已發行之股份總數。因此，預期股份合併可令股份之成交價相應上調。此外，預期股份合併完成後公司經調整之股價將令股份成交減少出現過份波動，此乃

由於股價過低時市場較易出現投機買賣，不利於公司建立機構投資者群以支持其持續及長期融資活動及業務擴展。公司謹此確認，於本公告日期，其無意於未來十二個月進行股權融資或進行任何可

能影響公司股份買賣之企業行動或安排，包括股份合併、股份分拆及更改每手買賣單位。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)