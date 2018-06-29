【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，受惠於科技及金融股反彈。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,216 點；標準普爾指數上升 0.6% 至 2,716 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,504 點。

油價週四上升，紐約 8 月期油上升 0.9% 至每桶 73.45 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,251.0 美元。

香港股市週四個別發展，內地股市下跌。油氣股表現較佳，物業管理股跌幅較大。個股方面，利標品牌（787.HK）擬派發特別股息，股價大漲 67.2%。恒生指數上升 0.5% 至 28,497 點，國企指數下跌 0.1% 至 10,868 點，香港股市成交金額減少 3.3% 至 1,173 億港元。上證綜合指數下跌 0.9% 至 2,787 點，滬深兩市成交金額減少 6.3% 至人民幣 2,985 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 昨天開始招股的六家公司中只有萬順集團（1746.HK）孖展已超購 5.1 倍。

◇ 第七大道（797.HK）為一家位於中國的領先網絡遊戲開發商及營運商，遊戲主要以《彈彈堂》及《神曲》為主。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 3.8、4.0 及 4.5 億元；經調整股東應佔溢利分別為人民幣 1.8、2.1 及 2.6 億元。公司預計 2018 年經調整股東應佔溢利將有所增加。招股價介乎 1.50-2.22 港元，淨集資額約 11.5 億港元（招股價中位數），市值介乎 40.0-59.2 億港元，相當於 12.8-19.0 倍 2017 年經調整市盈率。

◇ 齊魯高速（1576.HK）運營和管理濟菏高速公路。2015-2017 年，濟菏高速公路交通量分別為 1,333、1,702 及 1,960 萬輛；公司收入分別為人民幣 8.6、10.0 及 10.5 億元；持續經營股東應佔溢利分別為人民幣 2.5、4.4 及 5.0 億元。公司短期車流量及通行費收入或因交通轉移而下降約 15%。招股價介乎 2.5-3.1 港元，淨集資額約 13.2 億港元（招股價中位數），市值介乎 50.0-62.0 億港元，相當於 8.5-10.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 其利工業（1731.HK）為全球包及背包製造行業的第三大營運商，及全球休閒包及背包製造及供應鏈管理市場的最大營運商，市場份額分別為約 4.0% 及 5.5%。2015-2017 年，公司收入分別為 2.3、2.2 及 2.6 億美元；股東應佔溢利分別為 1,382、1,860 及 2,108 萬美元。招股價介乎 0.89-1.25 港元，淨集資額約 2.5 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 10.0-14.0 億港元，相當於 6.0-8.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 英恒科技（1760.HK）專注提供用於新能源、車身控制、安全及動力傳動系統的關鍵汽車電子部件解決方案。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 7.3、11.5 及 14.7 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 0.9、0.9 及 1.2 億元。招股價介乎 2.90-3.33 港元，淨集資額約 7.1 億港元（招股價中位數），市值介乎 29.0-33.3 億港元，相當於 20.0-23.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 弘陽地產（1996.HK）為一家中國江蘇省領先的綜合性房地產開發商，截止 2018 年 3 月底，公司擁用權益總建築面積 683 萬平方米的總土地儲備。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 53.8、87.8 及 61.4 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 13.3、9.3 及 12.2 億元。招股價介乎 2.18-3.18 港元，淨集資額約 20.2 億港元（招股價中位數），市值介乎 69.8-101.8 億港元，相當於 4.8-7.0 倍 2017 年市盈率及 0.6-0.8 倍市賬率。

◇ 51 信用卡（2051.HK）為中國最大的針對信用卡人群的 P2P 借貸平台。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 0.9、5.7 及 22.7 億元；經調整股東應佔溢利分別為人民幣 - 1.0、0.5 及 7.4 億元。招股價介乎 8.5-11.5 港元，淨集資額約 11.0 億港元（招股價中位數），市值介乎 101-137 億港元，相當於 11.5-15.5 倍 2017 年經調整市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)