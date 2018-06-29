〈沙裡掏金好股票〉中橡碳煙事業啟動海外擴產 電池事業轉盈明年展望俏

碳黑大廠中橡 (2104-TW) 碳煙事業受惠中國與美國市場供需趨穩，營運表現可望轉佳，且近來規劃在印度與歐美市場啟動擴產計畫，協助碳黑事業轉型，電池事業則是今年首季成功轉盈，營運可望逐季增溫，明年展望樂觀。

中橡目前實收資本額 62.86 億元，去年全年合併營收 201.13 億元，年增 26.59%，稅後純益 22.73 億元，年增 54.44%，每股稅後純益 3.69 元，目前本益比僅 10.98 倍。

中橡也通過每股將配發現金股利 1.8 元、股票股利 1 元，股利合計 2.8 元，創近 3 年新高，且從 2008 年至今年，除 2015 年盈餘分配率為 69.3% 外，每年盈餘分配率均維持 75% 以上水準。

觀察中橡籌碼面，中橡是相對不受三大法人青睞的塑化類股，三大法人買盤進駐資金規模不高，外資買賣超張數大多維持百張規模，投信與自營商則以百張以內張數居多，主力籌碼集中度維持超過 60%，其中又以大戶為主。

從基本面來看，中橡目前三大業務包括碳煙、電池與生技事業，中橡中國碳煙事業受惠中國政府厲行環保標準規範，中國碳煙廠由高峰期的 2000 家一口氣縮減至 200 家，市場供需情況改善，並可望持續轉佳。

印度碳煙事業部分，印度廠去年成功轉盈，相中印度碳黑市場未來十年複合成長率高達 7% 至 8%，中橡將分兩階段擴充產能，初期產能規劃為 15 萬噸，第 2 期擴充至 45 萬噸，並準備設立特用碳煙研發，預期在印度團隊具有一定基礎下，有信心藉由在印度的投資，協助碳黑事業轉型。

至於中橡美國碳煙事業表現持穩，由於部分輪胎企業宣布擴產或新建計畫，使市場供需趨於穩定，目前也規劃在歐美等地，籌建年產能 15 萬噸的新廠。

電池事業部分，中橡旗下負責鋰電池事業的能元科技，在需求熱絡訂單增溫下，今年首季成功轉盈，能元科技去年電池月產能 250 萬顆，原有產能已滿載，將增設第 2 條產線，營運可望逐季增溫，預計最快今年底月產能可達 1000 萬顆，且正規劃設置二廠，明年營運展望樂觀。

生技事業方面，中橡龐貝症孤兒藥權利金已於 2006 年第 4 季開始認列，孤兒藥歐洲專利到期時間為 2021 年，而美國專利保護則為 2023 年到期，不過，專利到期不代表沒有權利金收入，雖說新藥開發進行十幾年，進度順利並沒有特殊阻礙，但對於 2023 年是否能順利完成開發，中橡目前還未有百分之百的把握。