〈沙裡掏金好股票〉中國獲利加持 亞泥今年將比去年更好

傳流水泥淡季下，亞泥 (1102-TW) 第 2 季淡季轉旺，法人看好今年上半年獲利有機會超過去年全年，受惠中國獲利挹注，全年營收及獲利有望挑戰新高；亞泥具基本面題材，股利政策也不差，不失為好股票，但近期周轉率僅 0.26%，影響法人持股意願，三大法人中僅外資買進，投信與自營商著墨不多。

亞泥近 3 年獲利穩，去年每股純益 1.74 元，配發現金股利 1.2 元，以今 (25) 日收盤價 33.2 元計算，現金殖利率 3.61%，配股率為 68.96%；2016 年每股純益 1.26 元，配股率 71.42%，配發 0.9 元現金股利，殖利率 3.28%；2015 年每股純益 1.55 元，配股率 70.96%，配發 1.1 元現金股利，殖利率 3.64%，從獲利及配股來看相當穩定。

亞泥今年第 1 季合併營收 165.73 億元，年增 32%，合併稅後淨利 24.15 億元，年增 1557%，歸屬本公司業主稅後純益為 18.97 億元，每股純益 0.6 元；今年第 1 季大陸水泥平均售價較去年同期高，亞泥中國首季獲利較去年同期大幅成長，後勢將持續看漲。

法人指出，亞泥 4、5 月營收持續刷新紀錄，6 月雖然進入大陸雨季，影響工程開工，但受惠於錯峰生產政策的執行，水泥價格下滑並不多，仍持穩在旺季高檔水準，今年前 4 月亞泥營收及獲利自結數不錯，法人推估第 2 季營收及獲利將優於首季，上半年業績有機會超越去年全年。

法人強調，亞泥去年獲利為近 3 年的高點，只要大陸 7-8 月沒有太惡劣的氣候變化，在大陸市場獲利成長挹注下，今年營收、獲利將比去年成長，有望挑戰新高。

亞泥基本面題材穩，配股政策也不錯，5 月股價一度衝達 35.75 元，創 2015 年 8 月以來的波段高，但近期在 5 日線附近整理；以近 5 個交易日平均成交量計算，周轉率僅 0.26%，流動性不高也影響法人持股，觀察三大法人僅外資持續買超，是成交量主要來源，投信及自營商則小買小賣，著墨力道不大；法人認為，在基本面成長看俏下，股價逢回應可適時尋找買點。