旺季效應 Q3電視面板採購需求季增15% 面板雙虎可受惠

TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新調查顯示，第 2 季電視品牌面板採購力道明顯轉弱，主要電視品牌面板採購需求預估季減約 4%，WitsView 研究副理楊晴翔指出，第 3 季進入電視產業傳統銷售旺季，預估第 3 季主要品牌的面板採購需求可望回升，季增 10-15%；法人認為，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望受惠。

WitsView 最新調查顯示，由於從 2017 年第 4 季開始的世界盃備貨需求提早在第 1 季結束，第 2 季在沒有需求題材支撐的情況下，電視品牌的面板採購力道明顯轉弱；楊晴翔指出，電視品牌為達成今年的銷售計畫，第 3 季面板採購策略勢必轉趨積極。

考慮到原物料備料、運送船期與通路鋪貨等準備時程，電視品牌於今年第 1 季前就已經提前備妥 6 月世足賽所需的面板需求。第 2 季受到世足賽需求提前退燒，加上美國課徵中國生產商品進口稅的疑慮，及中國元春、五一銷售不佳等因素影響，電視品牌的面板採購量普遍呈現衰退，季衰退約 4%。

此外，中國面板廠京東方 G10.5 與彩虹光電 G8.6 第 2 季開始加入供給，讓面板供需失衡的狀況更加嚴峻；在面板價格持續下跌的情況下，電視品牌第 2 季的面板採購策略更加保守，除避免庫存跌價損失，也能為下半年旺季儲備更多的採購能量。

WitsView 指出，進入第 3 季銷售旺季，電視品牌仍需積極衝刺整年的銷售計畫，美國近期公布對中國出口商品的課稅清單中並沒有包含電視整機品項，電視品牌短期內的備貨風險將大大降低，也能無虞的規畫下半年歐美促銷需求。

另外，觀察中國市場的 618 銷售檔期可以發現，55 吋與 65 吋的限量促銷價分別降至人民幣 1999 元與人民幣 2999 元，平價的大尺寸 4K 電視紛紛出籠，代表電視品牌也寄望透過面板成本的大幅下降，刺激更多大尺寸電視的消費能量。

從供給端來看，供給過剩狀況已經讓電視面板價格經歷 1 年多的下跌修正，現有電視面板價格普遍接近面板廠的現金成本水位。雖然短期內面板廠並無明顯減產的動作，但可以發現部分面板廠已經開始優化產品組合，將逐漸減少 32 吋以下產品的占比，同時增加 43 吋以上的面板生產比重。

WitsView 認為，這項策略除讓面板廠與品牌業者的產品規劃更加同步，也能透過尺寸放大去化更多產能；由於中美貿易戰短期仍不致波及電視整機市場，加上大尺寸電視價格越來越親民，WitsView 對第 3 季電視市場的景氣狀況樂觀看待，預估主要電視品牌 3 季度的面板採購需求季增約 10-15%。