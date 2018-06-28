【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國限制中資投入國內科技業的立場再掀不確定性，衝擊美股在科技及金融股領跌下，翻黑下挫，今日台股受到美股下跌影響而呈現下跌，終場台股收盤下跌 46.75 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 81.83 億元，期現貨部位合計賣超 122.30 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國政府表示，將依靠外國投資委員會 (CFIUS) 處理有關外國購買美國敏感科技的問題，而非市場原先預期的由白宮直接干涉，道瓊指數受到激勵盤中一度大漲近 300 點，不過稍後財長梅努欽告訴媒體，如果涉及科技移轉，財政部可阻止中美合資企業，同時國家經濟委員會會長庫卓再度言明美國對中國立場不會軟化，衝擊科技及金融類股殺低，美股逆轉盤中漲幅，轉而全面下跌。

《國際商品市場焦點分析》

週三 EIA 公布上週美國庫存大減 990 萬桶至 4.166 億桶，創 2016 年 9 月以來的最大減量，遠超過路透社調查的預估減少 260 萬桶，油價在多重利多刺激下大幅上漲，WTI 期貨站上 3 年半高點；全球貿易戰的緊張情勢未能支撐金價，近兩個交易日美元再度轉強，金價持續遭遇拋壓，期價收盤創逾六個月低點；市場等待美國週五公布種植面積報告，小麥在跌至一週低點後，獲買盤承接反彈。

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