上置集團(01207-HK)斥1.276億元購入33套動遷安置房

上置集團(01207-HK)公布，2018年6月28日(交易時段後)，買方上海金心置業有限公司(為該公司的非全資附屬公司)與賣方上海湘府房地産開發有限公司(公司的關連人士)以及其他方訂立兩協議，據此賣方已同意出售、而買方亦已同意購買目標物業，購買價人民幣約1.276億元。進行物業收購交易的目的是為了動遷安置受買方開發大興項目所影響的原居民。

目標物業位於上海市闵行區萬源路2289號，包括33套動遷安置房，總樓面面積為2547.04平方米。目標物業構成賣方於2016年至2017年間向上海漕河泾購入159套動遷安置房的一部分，作為受賣方發展住宅項目所影響的原居民的拆遷安置用房。

目前賣方的該住宅項目建設工作已經結束，尚剩餘動遷安置房68套現房，均屬空置，未有佔用。按照中國法律規定，由於剩餘單位隻能供闵行區内被拆遷原居民的動遷安置之用，不得作其他用途，即使賣方已經購入剩餘單位，併已付清全部房款，剩餘單位的産權仍在上海漕河泾名下。

根據賣方，由於目前闵行區内暫無其他動遷安置需求，經賣方與相關政府部門溝通，剩餘單位可供闵行區以外受城鎮項目影響居民的動遷安置之用。故此，買方因開發大興項目需要，訂立兩協議，藉以向賣方購買剩餘單位68套現房中的33套(即目標物業)，用作受開發大興項目影響的原居民的動遷安置之用。

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