深交所：正積極研究製定《現金分紅信息披露指引》

深交所就深市上市公司2017年度現金分紅及監管情況答記者問，深交所表示，現金分紅是上市公司投資者獲得回報的主要方式之一，也是培育投資者長期投資理念，增強資本市場吸引力的重要途徑。2013年，中國證監會發布《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》，進一步增強了現金分紅透明度、保護投資者合法權益。2015年，證監會、財政部、國資委、銀監會聯合下發《關於鼓勵上市公司兼併重組、現金分紅及回購股份的通知》，積極鼓勵上市公司現金分紅。與此同時，深交所積極落實中國證監會及各部委的各項措施，在《上市公司規範運作指引》中鼓勵和引導上市公司現金分紅，強化上市公司回報股東的意識。為進一步引導上市公司建立健全現金分紅相關製度，規範上市公司現金分紅相關信息披露行為，深交所正在積極研究製定《現金分紅信息披露指引》。

在中國證監會的指導下，深交所加強製度建設，強化信披監管，多措施、多渠道積極引導、推動、支持上市公司進行現金分紅，取得了積極成效。一是積極分紅的良好氛圍基本形成，從2011年起，深市分紅公司數佔比維持在70%以上，平均現金分紅率維持在30%以上，分紅總額逐年穩步上升，持續分紅的隊伍不斷壯大;二是上市公司分紅政策的透明度和穩定性不斷增強，截至目前，絕大部分深市公司在章程中明確建立了差異化分紅機製，向市場傳達穩定持續的分紅預期，促進了公司治理水平的提升;三是上市公司股權結構不斷優化，持續穩定分紅的公司吸引了一批機構投資者的“擁護”，為公司提升國際化水平奠定了基礎。

來源：證券時報APP

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