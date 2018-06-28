美國第一季GDP終值下修至2% 不及預期

6 月 28 日間，美國商務部公布數據顯示，美國第一季實際 GDP 年化季環比終值下修至 2%，不及預期和初值 2.2%。

此外，美國第一季個人消費支出 (PCE) 年化季環比終值 0.9%，低於預期和初值 1%。美國第一季核心個人消費支出 (PCE) 年化季環比終值 2.3%，與初值 2.3% 一致。美國第一季 GDP 平減指數年化季環比終值 2.2，高於預期和初值 1.9。

儘管消費者支出創下近五年來最差表現，不過強勁的勞動力市場和減稅政策推動下，經濟增長似乎已經恢復了勢頭。第一季，企業稅後利潤以 8.7% 的速度增長，高於 5 月份公布的 5.9%。企業設備支出增長從上月估計的 5.5% 上調至 5.8%。

不過，占美國經濟活動三分之二的消費者支出環比下修至 0.9%，為 2013 年第二季以來最低增速。經濟學家警告，政府「美國優先」的政策加劇了人們對貿易戰的擔憂，正給美國經濟的前景蒙上陰影。

上周首申失業救濟人數超預期

美國上周首次申請失業救濟人數回升至 22.7 萬人，高於市場預期，但仍處於勞動力市場持續收緊的軌道上。

美國 6 月 23 日當周首次申請失業救濟人數 22.7 萬人，預期 22 萬人，前值 21.8 萬人。

美國 6 月 16 日當周續請失業救濟人數 170.5 萬人，預期 171.7 萬人，前值由 172.3 萬人修正為 172.6 萬人。

波動性更小的首申失業救濟人數四周均值上升 1000 人至 22.2 萬人。上周續請失業救濟人數減少 2.1 萬人至 171 萬人，續請失業救濟人數四周均值則降至 172 萬人，為 1973 年 12 月以來最低水平。隨著失業率降至十八年低點 3.8%，勞動力市場被視為正在接近完全就業。

美國 GDP 等數據過後，歐元 / 美元刷新日高至 1.1601，日內漲 0.4%。



