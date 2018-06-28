電阻漲價效應浮現 奇力新5月獲利超過Q1

被動元件電阻產品漲價效應浮現，國巨 (2327-TW) 集團旗下轉投資奇力新 (2456-TW) 公布 5 月自結獲利，單月交出每股稅後純益 1.15 元的成績單，優於 4 月的 0.71 元，更超過第 1 季的 1.1 元。

電阻上游原料陶瓷基板廠九豪 (6127-TW)5 月每股稅後純益則是 0.06 元，較 4 月的每股稅後虧損 0.02 元，由虧轉盈；電阻廠大毅 (2478) 5 月每股稅後純益則是 0.4 元，略優於 4 月的 0.37 元。

奇力新自結 5 月營收 13.72 億元，年增率 35%，單月稅前盈餘 3.17 億元，年增率 168%，單月稅後純益 2.74 億元，年增率 219%，單月每股稅後純益 1.15 元，年增率 219%。

大毅自結 5 月營收 5.22 億元，年增率 61%，單月稅前盈餘 0.93 億元，年增率 16560%，單月稅後純益 0.75 億元，年增率 837%，單月每股稅後純益 0.4 元，年增率 794%。

九豪自結 5 月營收 0.95 億元，年增率 5.5%，單月稅前盈餘 0.06 億元，年增率 500%，單月稅後純益 0.06 億元，年增率 500%，單月每股稅後純益 0.06 元，年增率 500%。

奇力新主要是由旗下子公司旺詮負責生產電阻，從日前中國華東因為限制排放廢水，引發電阻供給受到影響，但是旺詮本身在馬來西亞有生產基地，因此出貨不受影響，同時也因為供需吃緊，順勢調漲報價。

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